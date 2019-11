Centro anche io. Idee e soluzioni per il rilancio di Sansepolcro. Mercoledì Mercoledì 20 novembre alle ore 21,00 incontro pubblico

Mercoledì 20 novembre alle ore 21,00, si parte dal Centro Storico,che non è solo l’immagine, ma è il cuore culturale, economico e commerciale della nostra città, con l’iniziativa “Centro Anche Io. Idee e soluzioni per il rilancio di Sansepolcro”. Il nostro centro sta soffrendo ed è dovere di tutti fare la propria parte perché lacomunità cresce solo se i suoi membri partecipano e contribuiscono. L’incontro si svolge in un luogo simbolo: in via XX settembre, la strada “Maestra”, nel negozio ex Benetton, che per l’occasione riapre in modalità laboratorio e che rimarrà aperto per tutta la settimana ospitando una mostra fotografica e iniziativeculturali. Un modo per riaccendere una luce, aiutati da alcuni ospiti che ci porteranno la loro testimonianza e saranno di ispirazione affinché il percorso che stiamo iniziando non si esaurisca in una serata.

Laboratorio Sansepolcro 2020 è uno spazio di incontro, confronto ed elaborazione aperto a tutti i cittadini con lo scopo di individuare le potenzialità del nostro territorio e iniziare a scrivere insieme prospettive future.

