Boxe: Alessandro Riguccini “pronto per il grande salto”

“Sono anni che mi alleno con determinazione, aspetto l’occasione giusta per il titolo mondiale WBC. I match nella categoria silver, della quale sono campione del mondo, mi hanno formato atleticamente e caratterialmente, attendo fiducioso la mia chanche. Per me è un sogno potermi battere nel tempio mondiale della boxe, Las Vegas, il mio manager Marco Piccini, sta lavorando per questo. Sono convinto di poter dimostrare, sul ring, tutto il mio valore anche nella serie A del pugilato”

