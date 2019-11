Libriamoci: gli alunni della Di Vittorio promuovono estemporanee di lettura per Umbertide. Previste tappe alla Prosperius, alla Residenza Balducci e all’asilo nido “Il ranocchio”

L’importanza della lettura come strumento di crescita personale e di conoscenza di sé, ma non solo. I libri, infatti, regalano benessere, sono terapeutici. Le “cure narrative” sono fatte di parole che circolano, guariscono, coccolano, nutrono, accarezzano la mente di chi ascolta. Si tratta di cure che prendono forma e sostanza all’interno della relazione lettore/ascoltatore.Così, in occasione di “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, iniziativa del Centro per il libro e la lettura prevista dall’11 al 16 novembre 2019, gli alunni delle classi seconde della scuola Primaria “G. Di Vittorio” promuoveranno “Ti racconto una storia”, momenti di lettura in giro per le vie della città interrompendo le frenetiche attività di tutti i giorni, in particolar modo allietando i pazienti dell’Istituto Prosperius, gli ospiti della Residenza Protetta “Giannino Balducci e i piccoli bimbi dell’asilo nido “Il Ranocchio”.Sarà una settimana dedicata alla scoperta del piacere che si prova a prendere in mano un libro e lasciare che la storia in esso narrata si snoccioli via via che le pagine, pregne di quell’odore inconfondibile di stampa, sfilano sotto i polpastrelli, ma sarà anche il modo per condividere momenti piacevoli con chiunque assisterà alle estemporanee di lettura e l’occasione per regalare un sorriso a chi é solo o attraversa un periodo difficile della propria vita.Ricordiamo che Libriamoci nasce con l’intento di diffondere l’importanza e il valore della lettura non solo come momento ricreativo ma anche come fondamentale strumento culturale e formativo, un obiettivo questo che si sposa perfettamente con quello perseguito da tempo dal II Circolo Di Vittorio e in sintonia con il progetto contenuto nel PTOF dal titolo “Casa Editrice 2° Circolo”, in cui sono pensati proprio percorsi di lettura (di racconti o di giornali) e di scrittura (di storie inventate o di articoli) finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche, conoscitive, comunicative ed espressive.

