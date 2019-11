“I venerdì dell’Astra”: è la volta dello spettacolo “Cuccumegge” della compagnia “La nave dei Folli”

Venerdì 15 novembre, a partire dalle 21.15, secondo appuntamento con la rassegna teatrale “I venerdì dell’Astra” al Cinema Teatro Astra di San Giustino. Sarà la volta di “Cuccumegge”, spettacolo teatrale in due atti in vernacolo aretino di Roberto Arrigucci interpretato dalla compagnia “La nave dei Folli”. Ridere fa bene. E così la rassegna, organizzata dal Cinema ASTRA con la preziosa collaborazione di Giorgio Pasquale, attore e scrittore di teatro, prosegue con un appuntamento davvero imperdibile. Ingresso 5 euro,

Per maggiori informazioni scrivere a info@astrazioni.net, chiamare lo 075856625 o 3493191176, oppure visitare il sito http://www.astrazioni.net/, pagina facebook Astra.

Nella famiglia dei tre fratelli Rossi si presenta una psichiatra delle ASL chiamata per certificare l’incapacità di uno dei fratelli. Ben presto la dottoressa si rende conto che nessuno dei fratelli è normale e dietro la richiesta d’incapacità ci sono motivi d’interesse. Se poi, sul terreno dove è posta la fatiscente casa di campagna dovrebbe sorgere un Multisala, allora l’avidità si scatena insieme ai colpi di scena.

Mi piace: Mi piace Caricamento...