XXIII° Memorial G.ANNETTI: buone prestazioni per la podistica Avis Sansepolcro

In questo periodo della stagione sportiva è raro che si possa andare a gareggiare di Domenica pomeriggio; oggi è stato il pranzo a “farne le spese”, anticipato alle ore 12:00, frugale, da “atleta”. Come sempre ritrovo c/o il Palazzetto dello Sport di Sansepolcro (AR), partenza alle ore 13:45, direzione Policiano(AR), per prendere parte al XXIII° Memorial “G. ANNETTI”, prima gara di Corsa Campestre della Stagione 2019/2020. Al momento del ritrovo, prima della partenza, c’era una “strana ma piacevolissima atmosfera”; oggi, tanti “mini-grandi atleti”,partivano, per la prima volta per andare a confrontarsi contro i propri compagni di squadra e gli amici delle altre società. La Società Sportiva Dilettantistica Atletica A.V.I.S. Sansepolcro (AR), ha partecipato con Nr. 30 atleti del Settore Promozionale e Giovanile. Il XXII° Memorial “G. ANNETTI” di Corsa Campestre, ha visto la partecipazioni di circa Nr. 180 atleti/e del Settore Promozionale e Giovanile provenienti dalle regioni di Toscana e Umbria. In questa giornata di gara autunnale, ma bellissima, i nostri “mini-grandi atleti” continuano a confermare la loro continua e costante crescita caratteriale e agonistica, ma soprattutto si sta manifestando un sempre maggior piacere e attaccamento a questa disciplina sportiva, “allettati” anche dal grande e sostanzioso ristoro offerto a tutti gli “atleti” partecipanti. Tutti si sono contraddistinti per impegno e determinazione: nella Cat. Esordienti C Femminile (2013-2012) Mt. 300, Melissa Milanini 8° classificata; nella Cat. Esordienti C Maschile (2013-2012) Mt. 300, Camillo Mari Luca Choirane e Alessio Losito (vittima di una caduta), rispettivamente 1°, 5° e 10° classificato;nella Cat. Esordienti B Femminile (2011-2010) Mt. 600, MyaCalderini, Giulia Mercati, Ginevra Macrì e Giada Pecorari, rispettivamente 2°, 4°, 6° e 8° classificate; nella Cat. Esordienti B Maschile (2010-2009) Mt. 600, Michele Gennaioli, Alberto Boriosi, Giovagnoli Gabriele e Gregorio Ciccone, rispettivamente 3°, 4°, 8° e 12° classificati; nella Cat. Esordienti A Femminile (2009-2008) Mt. 800, Emma Antonelli, Sara Giorni, Chiara Prini, Anna Viola Valori e Yesmine Ayari, rispettivamente 1°, 2°, 4° e 10° classificate; nella Cat. Esordienti A Maschile (2009-2008) Mt. 800, Edoardo Berlicchi 5° classificato; nella Cat. Ragazze Femminile (2007-2006), Mt. 1500, Veronica Brizzi e Francesca Falasconi rispettivamente, 1° e 4° classificate; nella Cat. Cadette (2005-2004) Mt. 2000, Caterina Mocarli, 1° classificata; nelllaCat. Cadetti (2005-2004) Mt. 2000 Francesco Capriani 2°classificato. Degna di nota la vittoria, nella Classifica per Società, del NOSTRO sodalizio.

