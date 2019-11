Tutto pronto per la seconda edizione di EPIGRAPHE’

Al via la seconda edizione della rassegna EPIGRAPHE’, teatro/musica/arte, che si svolgerà per 3 sabati di novembre con 3 diversi appuntamenti di sapore squisitamente contemporaneo. La rassegna, che è patrocinata dal comune di Città di Castello si svolge in 3 luoghi diversi della città ed è ispirata alle epigrafi che vi si trovano impresse. Si apre sabato 16 novembre con il concerto della band milanese “Nina Madù e le reliquie commestibili” nella sala della Biblioteca comunale, ore 21 (ingresso 8 €). Sabato 23 alle ore 21 è la volta dello spettacolo teatrale “L’Asta del Santo” degli Omini, all’Oratorio degli Angeli (ingresso 8). La chiusura è affidata alla performance di danza #Liquida a cura di @BAMBULAproject alla Manica lunga della Pinacoteca comunale il 30 novembre ore 18 (ingresso 4 €). La manifestazione, pensata da Giovanna Guariniello, Enrico Paci e Mauro Silvestrini è realizzata in collaborazione con associazione culturale MEDEM ed è stata possibile grazie al contributo di varie attività cittadine: Libreria Paci, Trattoria La Lea, Gioielleria Cozzari, Bikeland, Ristorante Un Ceraso, Gioielleria Talamelli, Piccini Paolo gas, La Pizzoteca, Pasticceria Benedetti. Per info e biglietti: 3280087849. Possibilità di abbonamento ai tre spettacoli a 18 €.

