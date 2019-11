Pallavolo serie C/F: il Trestina fa suo il derby con il Città di Castello

E’ andato in scena sabato scorso al palazzetto di Trestina il derby umbro di Serie C femminile tra le padrone di casa della Piccini Paolo spa e la pallavolo Città di Castello. Derby che è terminato con la netta vittoria della compagine trestinese con il punteggio di 3 a 0.

Primo set con un inizio molto equilibrato, qualche errore di troppo per le trestinesi in fase di battuta, il muro delle tifernati funziona bene fino a quando le attaccanti bianconere riescono a trovare i giusti varchi, soprattutto con Monti e Giunti a lato e con i muri della centrale Cerbella, che portano la squadra ad un vantaggio di +7 (17-10). Le tifernati sono più fallose in fase di attacco e le padrone di casa ne approfittano e guadagnano il primo set (25-11).

Nel secondo parziale tre battute efficaci della Giunti portano subito la squadra sul 3 a 0, il Città di Castello tenta di rimanere aggrappato al Trestina, che in cabina di regia schiera Gambino al posto di Bragetta. La musica però non cambia perché il gioco delle padrone di casa è più fluido e aggressivo e le tifernati non riescono a ridurre il gap (13-6). Il caloroso pubblico di casa spinge le atlete di mister Rossi, che non perdono mai la concentrazione e chiudono in positivo anche il secondo frangente (25-9).

Coach Rossi da spazio a Paradisi, Volpi e Rinaldi, si combatte punto a punto fino al dieci pari. La partita ora sembra più equilibrata, le ospiti provano a prendere il via (11-13) ma il Trestina rimane aggrappato , ritrova il pareggio e in un batter d’occhio si riporta avanti (15-13). Un muro e un attacco di Paradisi portano le bianconere a +4 (19-15), poi ci pensa Gambino che spinge al servizio e si va sul 21-16. Il Città di Castello ci prova ma Trestina è troppo forte e chiude set e partita (25-18).

Dopo 4 giornate la squadra di coach Rossi mantiene il primo posto in classifica insieme alla Nuova Trasimeno Volley, entrambe con 12 punti; sabato 16 novembre ci sarà lo scontro diretto, visto che le due squadre si affronteranno in casa delle lacustri alle ore 21.

Piccini Paolo Spa-Pallavolo Città di Castello 3-0 (25-11, 25-9, 25-18).

PICCINI PAOLO SPA: Monti 21, Cerbella 11, Giunti 10, Rinaldi 4, Paradisi 4, Gambino 3, Martinelli 2, Guerri 2, Bragetta 1, Fabbri (L), Felicita (L). NE: Marinangeli, Volpi, Polenzani.

