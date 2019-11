Pallavolo serie B/M: San Giustino, vince la “battaglia” di Ferrara, momento positivo per i ragazzi di Sideri

La pallavolo S.Giustino si aggiudica una gara tiratissima contro una Krifi Caffè 4 Torri che ha espresso una pallavolo di ottima qualità, costringendo la squadra umbra alla lotteria del tie break. Il primo set vede la squadra estense partire con grande intensità e grazie ad un servizio particolarmente efficace mette a dura prova la ricezione degli umbri che fanno fatica a trovare ritmo in cambio palla. Su questo trend si procede appaiati fino al 18/18, momento in cui, anche grazie a qualche distrazione della squadra ospite, riescono a portarsi sul 24/21, per poi chiudere 25/22.

Il secondo set vede i Sangiustinesi più equilibrati nelle esecuzioni e la squadra locale comincia a trovare difficoltà nel finalizzare i propri attacchi e S. Giustino si porta a condurre per 10/8, ma gli estensi non ci stanno e spinti da alcuni colpi d’esperienza di Ballerio portano il punteggio sul 17/14. A questo punto Conti e compagni si compattano e innalzando la qualità della propria battuta riescono ad impattare sul 22/22. Il finale di set vede prevalere la squadra biancazzurra per 25/23.

Nel terzo set S. Giustino sembra aver trovato il giusto equilibrio per opporsi ai locali ed il punteggio li vede condurre per 16/12, arriva la reazione dei ferraresi, ma ormai il vantaggio si rivela incolmabile e i giocatori umbri portano a casa il set per 25/20. Nella quarta frazione gli estensi partono subito forte, portandosi sul 3/1 e facendo intendere di non aver nessuna intenzione di lasciar passare gli avversari. Si procede a braccetto fino al 18/21 ed a questo punto i locali prendono il sopravvento chiudendo il parziale 20/25.

Si arriva quindi al quinto, decisivo set, che vede le due squadre appaiate fino al 6/6. Su questo punteggio, la squadra altotiberina infila un paio di break, andando al cambio campo sul 8/6. I ragazzi in maglia biancoceleste riescono a mantenere il doppio vantaggio fino al 14/12 e con l’errore al servizio di Puliti si rimanda il verdetto finale nelle mani di Ballerio, che sbagliando, a sua volta, chiude la partita a favore di S. Giustino. Con questo risultato la Pallavolo S. Giustino incamera la quarta vittoria su altrettante gare e si prepara ad affrontare nel prossimo impegno casalingo di domenica 17 novembre alle ore 18, i liguri del Volley Laghezza.

Krifi Ferrara: Spagnol 15, Grazzi 9, Zambelli 1, Ballerio 12, Smanio 10, Bragatto 12, Masotti 10.

Ermgroup S. Giustino:

Sitti 1, Puliti 22, Conti 20, Valla 17, Stoppelli 7, Antonazzo 10, L1 Direnzo, Giunti, Benedetti, Celli, ne: Cesaroni, Santi, Thiaw.

