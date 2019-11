Il 14 novembre la presentazione e l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Terza Età di Umbertide

Si svolgerà giovedì 14 novembre alle ore 17 presso il Museo Santa Croce la presentazione e l’inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020 dell’Università della Terza Età di Umbertide. All’evento prenderanno parte il sindaco Luca Carizia, il vicesindaco Annalisa Mierla, l’assessore Sara Pierucci e il presidente nazionale di UniTre, Gustavo Cuccini. Introdurrà i lavori il presidente dell’Università della Terza Età di Umbertide, Corrado Baldoni.L’Università della Terza Età, che si è costituita a Umbertide nel settembre di quest’anno, contribuisce alla promozione culturale e sociale. Promuove, sostiene e attua studi, ricerche e altre iniziative culturali. Favorisce il confronto fra culture e generazioni diverse, incoraggia la socialità, la condivisione e la convivialità.Un primo elenco degli argomenti che saranno trattati vede inclusi: arte e storia dell’arte; storia; poesia e letteratura; sociologia; scienza; informatica; nuove tecnologie e trasformazioni sociali e comportamentali indotte dalla loro diffusione; ceramica; danza; inglese, francese e altre lingue; religioni; gioco; ecologia e territorio; gite turistico-culturali.Il comitato direttivo dell’associazione è composto da Corrado Baldoni (presidente), Maria Grazia Scapicchi (vicepresidente), Pietro Migliorati (segretario), Adriano Bottaccioli (direttore dei corsi), Anna Maria Salciarini (tesoriere), Chiara Ciarapica e Marcella Broggi (consiglieri).Le iscrizioni all’Università della Terza Età, saranno raccolte nel corso dell’incontro di presentazione alla città o presso la segreteria dell’associazione situata al Centro Balducci in via dei Patrioti 13 nei seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 10 alle 12, giovedì e venerdì dalle 16 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 338 8562845

