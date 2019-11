Giovani studenti perugini accusano malori in una scuola di Perugia. Trasferiti al pronto soccorso, sono in osservazione

La centrale operativa del 118 nella tarda mattinata di lunedì 11 novembre ha ricevuto richieste di soccorso per alcuni malori accusati da giovani studenti dell’Istituto Pieralli di p.le Anna Frank a Perugia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con 3 autoambulanze per trasferire al pronto soccorso studenti che accusavano disturbi respiratori e bruciore agli occhi, causati, per quanto si è appreso, da sostanze irritanti, spruzzate da altri studenti. Al momento sono stati trasportati in ospedale cinque giovani pazienti, in codice verde. L’episodio è avvenuto intorno alle 12 lungo uno dei corridoi della scuola.

Le condizione degli studenti, come informa una nota dell’ospedale , non sono gravi, al momento si trovano in osservazione presso la struttura del Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...