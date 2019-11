Emergenza climatica, il parlamentino approva, all’unanimità, la mozione di Castello cambia

“L’approvazione all’unanimità della nostra mozione sull’emergenza climatica e riduzione dei rifiuti ci conforta e ci spinge a continuare sulla strada del rispetto ambientale e della tutela della salute, intrapresa fin dall’inizio del nostro mandato con numerose iniziative pubbliche, atti e proposte” afferma la consigliera di Castello Cambia Emanuela Arcaleni, all’indomani del Consiglio di venerdì 8 novembre, quando la massima assise ha discusso e approvato un atto che impegna Sindaco e Giunta a promuovere azioni concrete di abbattimento dei materiali impattanti, dei rifiuti e, in particolare, dell’utilizzo di plastica nel territorio comunale.

Con la mozione, tra le altre cose, si dà mandato alla partecipata SOGEPU di attivare ogni strategia utile alla riduzione dell’utilizzo della plastica usa e getta e, per questo, in accordo con gli Istituti scolastici del territorio comunale, dotare gli studenti delle scuole del Comune di Città di Castello, di una borraccia in materiale riciclabile (e non usa e getta) che sostituisca le bottigliette in plastica.

Tale borraccia potrebbe avere impresso lo stemma del Comune e della società SOGEPU, per un’opera di sensibilizzazione concreta, e non a parole, delle buone prassi e dei corretti stili di vita a di tutela dell’ambiente: in un momento in cui si susseguono i richiami per contrastare i cambiamenti climatici attivando tutte le possibili strategie per evitare il surriscaldamento globale e per abbattere l’inquinamento, c’è bisogno che ognuno, dai singoli cittadini agli Enti e alle organizzazioni, faccia la propria parte. Regalare una borraccia riutilizzabile all’infinito, segnalerebbe aicirca 5.200 studenti (dai 5 ai 19 anni) la capacità delle istituzioni di ascoltare le loro istanze, espresse nei vari “Friday for future”, e di fatto confermerebbe che la direzione giusta è quella di orientare i nostri consumi e gli stili di vita verso l’utilizzo di acqua “pubblica” senza sprechi e una riduzione considerevole dell’acquisto di bottigliette. “Siamo certi- continuano i consiglieri Bucci e Arcaleni- che SOGEPU accoglierà l’indicazione proveniente dall’assemblea comunale con favore e con la stessa generosità con cui fa fronte a tante altre richieste, anche quelle meno vicine alla sua mission, che, ricordiamolo, è principalmente “la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati consistente nelle attività di raccolta, anche differenziata (…) trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani”. Abbattere il consumo di plastica usa e getta diminuisce la mole dei rifiuti da trattare, riduce i costi e aumenta i risparmi, con vantaggi immediati per le famiglie, l’ambiente e la stessa SOGEPU: il tutto a fronte di un investimento di alcune migliaia di euro.”

