Movimento 5 Stelle Anghiari “finalmente qualche buona notizia dal Consiglio Comunale”

“Venerdì 08 Novembre ore 21:00 ad Anghiari si è svolto il consiglio Comunale nr. 8 da inizio anno.

In merito al punto 1 del o.d.g. merita rilevare quanto segue: i bilanci degli esercizi 2015 e 2016 e relative ricadute sugli esercizi successivi, sono stati oggetto di RILIEVO da parte della Corte dei Conti, pertanto è stata necessaria una rettifica delle poste oggetto di rilievo. Questa fatto mette in chiara luce quanto da noi già denunciato, negli anni scorsi e durante le campagna elettorale del 2016, quando tutti negavano l’esistenza di un buco nel bilancio comunale. Questo punto è stato approvato dalla maggioranza con il voto contrario delle opposizioni.

In merito alle interrogazione e mozioni all’odg, il M5S ha presentato una interrogazione a risposta verbale circa i lavori di efficientamento energetico al palazzetto dello sport, chiedendo al Sindaco tempi certi per il completamento de i lavori e come contenere i disagi per le attività sportive di scuole e associazioni. Il sindaco ha assicurato che i lavori saranno di breve durata e si concluderanno entro il 31 dicembre prossimo con limitati disagi per le utenze, in quanto il cantiere verrà dislocato in zone e spazi limitati e delimitati da barriere. Per tali opere il comune attingerà alle risorse previste dal dl 34/2019 – Norma Fraccaro. Il Sindaco ha affermato che non è stato possibile iniziare i lavori nel periodo estivo in quanto le “circolari attuative” sono uscite nello stesso periodo.

Il M5S ha presentato inoltre due mozioni la nr. 13 e nr. 14; la prima riguardante la gestione di viali alberati e spazi verdi: è stato proposto che per ogni abbattimento di una pianta si dia garanzia di un reimpianto nello stesso punto o comunque il più vicino possibile; che venga realizzato un monitoraggio continuo dei giardini e viali alberati e che le potature vengano effettuate previa consulenza agro-ecologica preservando la forma originale della chioma evitando assolutamente la pratica della capitozza tura; che venga inoltre istituito un Registro del Verde Pubblico per classificare le varietà di specie arboree presenti e quindi quantificare al meglio la loro manutenzione e cura; che infine si destinino più risorse a bilancio per la tutela del verde pubblico sia nel centro che nelle frazioni anche attraverso il supporto di sponsor privati o cittadini interessati, coinvolgere gli istituti scolastici per istituire la giornata degli alberi .

La mozione nr 14 riguardante il “plastic free” nella quale si chiede un cambio di rotta nell’utilizzo di oggetti monouso sia per le competenze dell’amministrazione nei propri uffici sia per gli eventi patrocinati dall’Istituzione stessa.

Prendiamo atto che finalmente che c’è stata una giusta sensibilità sul tema e che al di là di piccoli distinguo da parte del Sindaco (Incentivare anziché eliminare, per gli eventi patrocinati, l’utilizzo di plastiche monouso) si è verificata una sostanziale convergenza sulla direzione da prendere nell’immediato per ridurre e contenere i danni provocati anche nel nostro territorio dell’uso indiscriminato della plastica. Entrambi le mozioni sono state votate all’unanimità da tutto il Consiglio.

Le nostre proposte sono state sempre costruttive, è ora che vengano messe in cantiere.”

