Letizia Michelini (PD) alla Lega “chi rappresenterà le istanze del nostro territorio?”

Nel quadro che si sta delineando, se al consigliere regionale più votato del carroccio non sarà assegnato nessun asessorato, la Lega Umbra dovrà dare una spiegazione ai suoi elettori, in particolare in Alto Tevere, che dopo anni, come territorio, rimarrebbe completamente escluso dalla rappresentanza nella Giunta regionale, così come in via generale il centro destra dovrà spiegare perché pur nella consapevolezza della mancata rappresentanza in consiglio regionale di territori importanti come il folignate e l’orvietano, l’assessore esterno verrebbe pescato fuori Regione:

La mancanza di fiducia della Lega sulle proprie risorse interne dovrebbe stimolare tutti ad una seria riflessione.

Credo che la neoeletta Presidente Tesei oltre a tenere conto delle intenzioni di voto e della rappresentanza dei territori, dovrebbe scongiurare in ogni modo possibile l’ipotesi dell’aumento di spesa del Consiglio Regionale, che sarebbe uno schiaffo morale a tutti i cittadini che hanno deciso, con il voto, di darle fiducia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...