Pallavolo serie B/M: Job Italia Città di Castello, al palaJoan contro la Zephyr di Santo Stefano, per il riscatto

L’analisi del derby contro San Giustino ha subito lasciato il posto alla voglia di riscatto: allenamenti serrati, concentrazione al massimo ed impegno a migliorare ciò che non ha funzionato domenica scorsa. E il riscatto potrebbe, il condizionale è d’obbligo visto che molti biancorossi sono alla prima esperienza in serie B, arrivare da sabato quando per la 4 giornata di campionato arriverà nel glorioso Pala Joan la Zephyr di Santo Stefano di Magra (SP). La formazione ligure ha 6 punti in classifica, tutti ottenuti tra le mura amiche dove ha regolato per 3-1 la Sir Safety Monini all’esordio e poi per 3-0 San Marino. La formazione di coach Marselli schiera di solito Podestà in regia con Sarpong opposto, Fellini e Bottaini in posto quattro, Comparoni e Benevelli al centro e Vignali libero. Coach Marco Bartolini pone l’accento sulla difficoltà del match ma anche sul calendario dei biancorossi in queste prime giornate:<<Contro la Zephyr giocheremo la seconda partita in casa dopo un inizio difficile per una squadra ripescata all’ultimo minuto che ha già incontrato due delle favorite per i primi posti della classifica: abbiamo lavorato bene durante questa settimana e i ragazzi sono molto motivati e contenti di quello che è stato fatto in palestra. Stiamo attendendo il momento di poter affrontare degli avversari più alla nostra portata: guardando alla squadra avversaria di sabato non sarà sicuramente facile perché l’esperienza di Sardong e Fellini è notevole, visto che ha vinto il campionato l’anno scorso in B con il Fano di Radici. Anche noi abbiamo giocatori di esperienza che tuttavia ancora devono trovare le giuste intese in campo. Per sabato vorrei una squadra con un atteggiamento molto più vigoroso e un notevole piglio agonistico perché le partite a volte si vincono anche con la pancia e non solo con tecnica>>.

Così in campo (Città di Castello,PalaJoan, ore 21, arbitri Sara Rossi e Georgia Tanzilli di Roma).

JOB ITALIA: Giglio, Franceschini, Fuganti Pedoni, Cherubini, Marino (Montacci), Zangarelli, Cioffi (L). A disp.: Celestini, Marini, Cipriani, Cesari (L2), Camilletti, PItocchi. All. Bartolini.

ZEPHYR TRADING LA SPEZIA: Podestà, Sarpong, Fellini, Bottaini, Comparoni, Benevelli, Vignali (L). A disp.: Zaccaria, Vescovi, Pierro, Biasotto, Vergassola. All. Marselli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...