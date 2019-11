In via Garibaldi arriva “Il Mercallegro”

Venti anni fa in via Garibaldi nasceva un’ idea, un mercato fatto da tanti bambini: “Il Mercallegro”. Oggi, i loro genitori, i loro zii, i loro nonni, hanno chiamato con lo stesso nome un mercato di cose belle, fatte con passione, artigianato, pittura, ricamo, uncinetto, gioielli, particolarità, riciclo e antiquariato.Il secondo sabato di ogni mese, per tutta la giornata le zone antistanti la stazione e via Garibaldi, ospiteranno artisti e collezionisti di ogni genere, gente capace di realizzare opere uniche traendo spunto da un oggetto che qualcuno a volte ha abbandonato.“L’esperienza di Commercianti in Bancarella – afferma il vicesindaco con delega al Commercio, Annalisa Mierla – si evolve con un ritorno alle origini che porta grande valore aggiunto alla città perché gli espositori sono tutti umbertidesi e propongono l’artiginalità e professionalità locale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...