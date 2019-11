Strumenti musicali in esposizione al Centro Studi Musicali della Valtiberina. Il Comune di Sansepolcro, il Centro Studi Musicali della Valtiberina e la Società Filarmonica dei Perseveranti, invitano professionisti, amatori e appassionati di musica e degli strumenti musicali in genere, all’esposizione della nota ditta milanese RipaMusc specializzata nella produzione di strumenti a fiato ed accessori. Nel corso dell’intera giornata di mercoledì 13 novembre a partire dalle ore 10, presso la sede della scuola di musica (ex Scuola Media Luca Pacioli in piazza Dotti n.1) che ospita anche la sala prove della Società Filarmonica, sarà infatti possibile visionare, provare ed avere informazioni e documentazione su un’ampia gamma di strumenti. Ciò che renderà particolarmente interessante e imperdibile l’appuntamento sarà la presenza del noto clarinettista Paolo Beltramini, primo clarinetto dell’Orchestra della Svizzera Italiana, docente presso la Hochschule di Lucerna e presso il Conservatorio di Piacenza, nonché testimonial dei prestigiosi clarinetti “Ripa”, che si produrrà anche in performance dimostrative. Saranno inoltre attivate delle particolari offerte promozionali nel caso di acquisto di strumenti e lo stesso costruttore Flavio Ripamonti, presente all’esposizione, potrà fornire maggiori informazioni sull’intera produzione. Ingresso libero a questa manifestazione che si annuncia stimolante e ricca di interesse.

