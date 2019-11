Sabato 9 novembre alla Primaria “Di Vittorio” i laboratori per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni

Si terrà sabato 9 novembre presso gli atelier della scuola Primaria “G. Di Vittorio” l’iniziativa “Viva l’autunno” laboratori dedicati alla stagione in corso e aperto a tutti i bambini dai 4 ai 6 anni. All’evento i partecipanti saranno coinvolti in un iter che dalla lettura animata, a cura dei volontari di Nati per Leggere, li impegnerà sia nella realizzazione di oggetti decorativi attraverso attività manipolative che nella scoperta della robotica educativa.

“Viva l’autunno” continua il percorso già intrapreso dal 2° Circolo di Umbertide che da qualche anno promuove numerosi appuntamenti in cui gli ambienti creativi sono aperti al territorio, coinvolgendo in particolar modo i bambini di tutte le scuole, nella convinzione che le attivitá laboratoriali siano fondamentali per realizzare una formazione applicata sul campo e siano l’ideale perché, in maniera ludica, si può apprendere molto velocemente.

Gli atelier in questo caso sono qualcosa di più, si tratta infatti di spazi innovativi in cui manualità, e creatività si incontrano con artigianato e tecnologie, dove tradizione e futuro si compenetrano armoniosamente, la fantasia progetta e il fare genera tra analogico e digitale. Per info e iscrizioni telefonare al numero 075 9413374.

