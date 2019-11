Pallavolo serie B/M: San Giustino si prepara la trasferta di Ferrara

In attesa della quarta giornata di campionato di serie B maschile girone D, Ermgroup San Giustino (PG) torna a parlare del derby di domenica 3 novembre disputato contro Job Italia Città di Castello (PG). I padroni di casa hanno vinto 3 -0 vs i tifernati biancorossi, ottenendo con impegno e determinazione tre punti fondamentali per salire al secondo posto in classifica. Il palazzetto pieno di tifosi ha fatto da cornice ad una gara carica di emozioni. I boys biancoazzurri hanno letteralmente dominato il metch; unico calo al secondo set, gestito comunque dai ragazzi in maniera impeccabile. La società è pienamente soddisfatta dell’esito dell’incontro. Ora si pensa all’imminente futuro, che vedrà Ermgroup San Giustino (PG) impegnata in trasferta contro Krifi Caffe 4 Torri Volley (FE), domenica 10 novembre ore 18:00 presso il Palasport di Ferrara. In seguito al derby e in vista dell’imminente gara il Direttore sportivo Goran Maric si è così pronunciato: “Siamo soddisfatti di aver visto dei miglioramenti nel nostro gioco. Ci sono sempre e comunque margini di crescita, sui quali lavoreremo nel corso di questa settimana, per preparare l meglio la trasferata di Ferrara, dove ci attenderà una squadra sicuramente scomoda e ostica”.

