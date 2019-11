NOIALTRI, inclusione sociale e diritti delle persone, presentazione della campagna nazionale “#ioaccolgo”

Anche a San Giustino si è costituita una rete locale a sostegno della campagna nazionale “#ioaccolgo”. La rete associativa è formata da: Arci Territoriale Perugia, Arci Astra Aps, Zuki Onlus, Cgil, Asad, ANPI, Le Cascine azienda agricola biologica, Tamat NGO, Avis, Associazione socio ricreativa Altomare, Cooperativa Fiore Verde.

La rete porterà avanti sul territorio la campagna e ha deciso di promuovere quest’ultima a partire dall’organizzazione di un primo evento “NOIALTRI, inclusione sociale e diritti delle persone” che si terrà presso il Cinema Teatro Astra sabato 9 novembre 2019 con il seguente programma: ore 18:30 presentazione della campagna nazionale con l’illustrazione di progetti ed esperienze locali, ore 20 “Tutti nello stesso piatto”, aperitivo buffet dal mondo, ore 21:30 concerto “Umbriajalikunda”. Sarà inoltre presente nell’area espositiva del Cinema Teatro Astra la mostra “Fumetto Edus Lawà, storia di un amore fuorilegge” illustrato da Giulio Mariotti con il gruppo migranti di Omphalos LGBTI.

LA CAMPAGNA NAZIONALE “#IOACCOLGO”

“#ioaccolgo” è una campagna nazionale che mira a dare voce e visibilità alle tante associazioni e ai tanti cittadini che condividono i valori dell’accoglienza e della solidarietà e che intendono mettere in rete iniziative pubbliche, esperienze e buone pratiche. I promotori nazionali sono: A Buon Diritto, ACLI, ActionAid, AOI, ARCI, ASGI, Caritas italiana, Casa della Carità, CEFA, Centro Astalli, CGIL, CIAC, CIAI, CNCA, Comunità di S.Egidio, CONGGI, Ero Straniero, Europasilo, Federazione Chiese Evangeliche in Italia – FCEI, FOCSIV, Focus-Casa dei diritti sociali, Fondazione Finanza Etica, Fondazione Migrantes, Forum del Terzo Settore, Gruppo Abele, ICS Trieste, INTERSOS, Legambiente, LINK-coordinamento universitario, Lunaria, Medici Senza Frontiere, NAIM (National Association Intercultural Mediators), Oxfam, Rainbow4Africa, ReCoSol, Refugees Welcome Italia, Rete della Conoscenza, Rete Studenti Medi, SaltaMuri, Senza Confine, UIL, Unione degli studenti, Unione degli universitari, UNIRE

