La Casa del Talento 2020: macchina organizzativa a pieno regime

Proseguono senza sosta i lavori per la prima edizione de “La Casa del Talento 2020”, ideata dal giovane Michael Zurino e che posta ad Umbertide, lavorerà, da gennaio a ottobre, con il talento di più di 150 giovani italiani, dando loro gli strumenti necessari per inserirsi nel mondo del lavoro. Tutto ciò in forma gratuita.

Per questo, Zurino si è deciso di adoperarsi con ogni iniziativa possibile per raccogliere fondi e raggiungere il suo obiettivo.

Il prossimo grande appuntamento sarà la Cena di Gala presso il Ristorante del Golf di Perugia, stabilita per il giorno 18 novembre. Per l’occasione, il giovane umbertidese ha deciso di rivolgersi a tutti gli amministratori umbri, dalla neo presidente Tesei alle varie giunte della regione Umbria.

“Vorrei che oltre alla gente comune – dichiara Zurino – sia chi amministra la nostra terra a dare un piccolo grande segnale per il talento in Italia; partecipando all’iniziativa si contribuisce alla nascita e al funzionamento di un progetto che a sua volta darà un forte segnale a livello nazionale: bisogna tornare a parlare di “Talento” e dare la possibilità a chi ha un sogno e delle competenze a perseguire quella strada, con tutti gli strumenti di cui necessita per farlo. Mi auguro che tutti rispondano in maniera positiva”.

Alla cena di Gala parteciperanno 15 chef che, sotto il nome di SolidArt guidata da Simone Ciccotti, cucineranno con i loro migliori piatti, per una giusta causa.

Il giorno precedente, invece, sempre al Golf Club Perugia verrà organizzato un torneo di Louisiana a 3 giocatori, e a fine gara uno show cooking con degustazione di piatti gourmet.

Mi piace: Mi piace Caricamento...