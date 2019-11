Torna l’albero del volontariato

Puntuale come tutti gli anni, la seconda domenica di dicembre si rinnova l’appuntamento con l’Albero del Volontariato, la tradizionale manifestazione dedicata alla solidarietà organizzata dal Comune di Città di Castello e dallo sportello tifernate del Cesvol.

L’iniziativa si terrà domenica 8 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20, all’interno del Loggiato Gildoni (piazza Matteotti), di recente oggetto di interventi che ne hanno migliorato sia l’aspetto estetico che quello funzionale con l’installazione, tra l’altro di chiusure trasparenti degli accessi, porte normali e scorrevoli in vetro.

Per motivi di carattere organizzativo, le associazioni interessate debbono comunicare la propria adesione quanto prima e comunque entro e non oltre le ore 13 di mercoledì 27 novembre.

La riunione preparatoria tra Comune, Cesvol ed associazioni partecipanti (nel corso della quale saranno anche assegnati i vari posti e si procederà alla consegna del materiale promozionale della manifestazione) si terrà lunedì 1° dicembre alle ore 18 nella sala dei gruppi consiliari del Comune di Città di Castello, in piazza Gabriotti.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi allo sportello di Città di Castello del Cesvol (c/o Centro “le Grazie” in piazza Servi di Maria – tel. 075/5090693 – ccastello@cesvolumbria.org )

Le associazioni sono invitate a:

– Formalizzare la propria adesione quanto prima, per agevolare il lavoro organizzativo

– Nel caso in cui, successivamente alla loro adesione, dovessero insorgere insormontabili difficoltà che impediscono loro di essere presenti, a comunicarlo immediatamente agli organizzatori

– A proporre autonome iniziative da attuare in occasione della manifestazione, come momenti collaterali alla stessa e, nel caso, a presentarle quanto prima e comunque entro e non oltre la data della riunione preparatoria

– A partecipare alla riunione preparatoria, che non è solo occasione per il sorteggio finalizzato all’assegnazione dei posti ma anche momento informativo e di confronto.

