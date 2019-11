Sansepolcro: sabato 9 novembre in comune la presentazione del libro “Procedure di gestione dell’emergenza sismica”

Con un incontro pubblico a Sansepolcro, sabato 9 novembre – alle ore 10,30 presso la sala del Consiglio Comunale – l’Ordine degli architetti della Provincia di Arezzo, l’Amministrazione Comunale e Associazione Progetto Valtiberina presentano il libro “Procedure di gestione dell’emergenza sismica. Pianificazione, programmazione e controllo. L’esperienza del sisma del Centro italia.”, alla presenza degli autori Antonio Annecchini e Fabrizio Cola.

I territori di Accumoli ed Amatrice, assieme a quelli di Arquata del Tronto, sono stati praticamente gli unici ad essere interessati dall’intera dinamicità della crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016. I danni registrati nei territori sono arrivati ad essere classificati sino al X grado della Scala Macrosismica Europea (EMS) e le numerose scosse di Ottobre 2016 e Gennaio 2017, hanno fornito connotati di estrema dinamicità alla situazione di crisi: i danni venivano a modificarsi nel tempo e, conseguentemente, il modello di gestione della crisi doveva essere proporzionato per raggiungere gli obiettivi con efficienza ed efficacia nel corso del tempo. L’esperienza operativo-gestionale, quindi, si rivela essere una vitale fonte di informazioni, un prezioso indirizzo per muoversi nei sistemi complessi, l’opportunità per comunicare le conoscenze e le competenze.

Progetto Valtiberina lavora dal 2016 sulla sensibilizzazione alla conoscenza sismica, e sulla prevenzione. È infatti maggiormente possibile individuare le fragilità di un edificio e la propensione a subire danni dall’instabilità piuttosto che prevedere l’insorgere di un evento che potrebbe danneggiarlo. Sapere quando, dove e con quale grado di distruttività avverrà un terremoto, è impossibile. Obiettivo della presentazione è creare un momento di confronto sulla tematica della prevenzione sismica, a partire dalla gestione dell’emergenza del terremoto del centro Italia.

Nel corso dell’incontro, aperto a tutti, interverranno: Antonio Annecchini – Ingegnere Funzionario direttivo del CNVVF, Nicola Ciannelli – Comandante VVFF di Arezzo, Fabrizio Cola -Direttore COI di Amatrice ed Accumuli, Arturo Giusti – Presidente Ordine degli Architetti Provincia di Massa Carrara, modera l’incontro Antonella Giorgeschi – Presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo.

