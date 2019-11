Il plauso dell’assessore allo sport Massimo Massetti a Riccardo Masi “mr universo” 2019 di body building: “i suoi successi hanno veicolato il nome della nostra citta’ in tutto il mondo”

L’assessore allo Sport, Massimo Massetti, ha formulato le più sentite felicitazioni a Riccardo Masi, 51enne già campione del mondo di Body Building e titolare della palestra “SunFitness Center” di Città di Castello, che recentemente si è laureato al PadovaFiere, Mr. Uni-verso Wabba 2019. Masi ha conquistato il primo posto nella categoria X-Tall Class + 180 ed il secondo posto nella categoria Men’s Bb over 50. “Un ulteriore prestigioso successo in ambito internazionale che premia la professionalità, tenacia e determinazione di un altleta che non ha mai smesso di misurarsi con obiettivi sempre crescenti riuscendo nell’impresa di centrarli sempre. A Riccardo a tutto lo staff della sua palestra e a coloro che gli sono vicino, giungano le più af-fettuose congratulazioni dell’amministrazione comunale per aver tra l’altro promosso attraverso lo sport il nome di Città di Castello in ambito internazionale”, ha concluso l’assessore allo Sport, Massimo Massetti.

