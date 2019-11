Pallavolo serie C/F: Citta’ di Castello, sconfitta interna con il Bastia Volley

Nella terza giornata del campionato regionale di serie C si è visto un Città di Castello pallavolo che cede l’intera posta alle avversarie non riuscendo a contendere in maniera convincente la conquista dei tre set giocati; le tifernati partono bene nella prima frazione e si portano anche in vantaggio ma con l’andare del set le ospiti, più incisive e coese, prima affiancano le biancorosse e poi le superano di slancio conquistando il primo game. Seconda frazione che rispecchia l’inizio del primo set, si lotta quasi alla pari fin oltre la meta del set, poi la maggior determinazione ed un gioco di squadra più propositivo e lineare crea il gap che permette alle bastiole di arrivare prime al traguardo. Mister Brizzi richiama più volte la squadra, usa quasi tutta l’intera rosa per invertire l’andamento del gioco ma le ospiti riescono a prevalere su un team biancorosso che deve ancora lavorare molto per dimostrare il proprio valore, c’è da creare e lavorare oltre che sull’aspetto tecnico/tattico anche sulla creazione di un gruppo/squadra voglioso di raggiungere importanti risultati insieme con un carico di autostima propria di ogni singola atleta.

Città di Castello, 03/11/2019 ore 17.00 palasport Andra Joan

CITTA’ DI CASTELLO – BASTIA VOLLEY ……. 0 / 3

(19/25 21/25 21/25)

CITTA’ DI CASTELLO:. Boni, Montacci 2, Mearini, Alivernini 6, Poccioni, Di Crescenzo 6, Senesi 2, Belfico 7, Ferrini 4, Bruschi, Mariottini 12, Pettinari (L1), Traversini (L2). All. Brizzi – ass. Caterino – dir. Mandrelli

BASTIA UMBRA: Uccellani 15, Buzzavi 11, Servettini 10, De Nigris 9, Tabai 6, Ercolanoni 5, Bicini (L1), Gradassi, Babarelli, Ndulue, Buini, Piccinini(L29) Degli Esposti, Fragola, Brunacci. All. Raspa

Arbitri: Merendelli – Moretti –

