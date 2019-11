Domenica 10 novembre la Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” concerto dedicato ai santi patroni

Domenica 10 novembre p.v., alle ore 17,00, presso la cattedrale di Città di Castello, un importante e suggestivo appuntamento musicale vedrà impegnata la Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” di Città di Castello assieme all’Orchestra Instabile di Arezzo OIDA che, in preparazione alla Solennità dei Santi Florido e Amanzio, terranno l’ormai tradizionale concerto in onore dei patroni della Città e della Diocesi tifernate.

Con questo avvenimento la Diocesi e la Basilica Cattedrale, con il patrocinio del Comune di Città di Castello, intendono, anche attraverso un momento culturale-musicale, avvicinare la Città a queste due grandi figure celebrate come capi saldi della storia e della cristianità della chiesa particolare Tifernate.

L’importante appuntamento, giunto ormai alla sua undicesima edizione, sarà preludio alle tante iniziative in onore dei Santi Patroni che culmineranno con la solenne celebrazione eucaristica di mercoledì 13 novembre presieduta dal Vescovo Diocesano S.E. Mons. Domenico Cancian.

Il concerto di quest’anno, dal titolo “Lux Aeterna”, prevedrà, come opera principale, l’esecuzione della Sunrise Mass, per Orchestra d’archi e Coro, del compositore contemporaneo Ola Gjielo.

Un’opera attualissima e già conosciuta, apprezzata ed eseguita in tutto il mondo per la sua innovativa scrittura musicale. Infatti il compositore norvegese compie un ideale viaggio che inizia dallo spazio, in un clima meditativo tra le sfere celesti ed i pianeti per continuare sui temi della creazione, dell’uomo, del caos nelle città, per concludersi con la ricerca ed il raggiungimento della propria identità.

Il programma sarà inoltre arricchito dall’esecuzione dell’Ave Verum di Karl Jenkins e del celebre Lux Aeterna di Edward Elgar tratto da Enigma Variations op. 36 e, da parte dell’Orchestra OIDA, della Suite per Archi di John Rutter. Altro fatto significativo ed innovativo sarà la realizzazione di una illuminazione artistica del Duomo ispirata in particolare dalla Sunrise Mass da parte dei noti TIFERNAUTI.

Il Concerto verrà replicato sabato 16 novembre, alle ore 21,00, presso la Pieve di Santa Maria in Arezzo.

L’Orchestra OIDA e la Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” saranno diretti del maestro Alessandro Bianconi.

