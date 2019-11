Giovedì 2° appuntamento della rassegna cinematografica Cin(ETICA) Sansepolcro

Nell’ambito della Rassegna Cin[Etica] L’uomo, l’ambiente e le sfide della vita organizzata dall’Associazione Progetto Valtiberina, in collaborazione con il Comune di Sansepolcro e Cinema Nuova Aurora verrà presentato Amaranto, il documentario premiato all’ultima edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival, Giovedì 7 novembre alle ore 21.15 presso il Cinema Nuova Aurora in Via Piero della Francesca, 47 Sansepolcro.



Amaranto Documentario racconta attraverso cinque protagonisti scelte non convenzionali per cambiare il mondo a partire dalla propria vita.



Le registe Emanuela Moroni e Manuela Cannone si muovono dal parto naturale al cohousing, dal bioregionalismo alla permacultura fino alla sperimentazione educativa, disegnando una realtà in cui ad ogni essere umano è riconosciuto il proprio valore, dove il senso di comunità riconquista il proprio spazio, ristabilendo la connessione profonda che ci lega alla Natura.

Nascere, conoscere, viaggiare, abitare e rinascere, trovano un nuovo significato attraverso le storie di chi nella vita ha scelto il cambiamento.



Verena Schmid, ostetrica promotrice del parto naturale, Franco Lorenzoni, maestro elementare e promotore della sperimentazione educativa, EtainAddey, contadina, scrittrice ed esponente del bioregionalismo, Alida Nepa, referente del cohousing San Giorgio di Ferrara e Saviana Parodi, biologa e permacultrice: cinque protagonisti che raccontano le proprie scelte di vita consapevoli e non convenzionali, mossi dalla volontà di contribuire attivamente al bene comune.

Diventano così simbolo di una nuova resistenza possibile nei confronti di un sistema politico ed economico, che non sembra contemplare alternative.



Ad introdurre Amaranto sarà Adelaide Valentini, giovane imprenditrice nel settore dell’agricoltura sostenibile che conoscendo molto bene sia il film che la realtà raccontata in esso saprà regalarci un punto di vista giovane e aperto al dialogo.

L’appuntamento è per Giovedì 7 alle ore 21.15 presso il Cinema Teatro Nuova Aurora a Sansepolcro in Via Piero Delle Francesca 47.

L’ingresso non necessita di prenotazione ma sarà gestito in maniera autonoma dalla biglietteria del cinema stesso senza sovrapprezzi rispetto ai normali ticket d’ingresso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...