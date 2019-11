Teatro dei Riuniti, venerdì 8 novembre la presentazione della stagione teatrale 2019/2020

Venerdi 8 novembre alle ore 21 al Teatro dei Riuniti verrà presentata la Stagione Teatrale 2019/2020. La prima stagione firmata dall’Accademia dei Riuniti insieme al nuovo direttore artistico Massimiliano Civica si caratterizza per un ritorno al teatro di prosa. “Tornare al teatro, torniamo a teatro” è lo slogan scelto per la presentazione. Qualche anticipazione? Si inizierà il 16 novembre con Chocolat, delizioso spettacolo presentato dalla Compagnia Nuova Costellazione di Formia, tratto dall’omonimo film e pluripremiato in numerosi festival teatrali in Italia e in Europa. Durante la stagione, composta da 11 date e alcuni eventi speciali fuori abbonamento si alterneranno diverse compagnie. Spiccano tra gli appuntamenti le conferenze spettacolo di Massimiliano Civica e le nuove produzioni dell’Accademia dei Riuniti. Per conoscere il programma completo non resta che attendere qualche giorno e partecipare alla serata dell’8 novembre. “Vorremmo che la presentazione della Stagione 2019/2020 si trasformasse in una festa, per questo motivo stiamo preparando alcune sorprese per il nostro pubblico” commenta Vittorio Betti, presidente dell’Accademia dei Riuniti. A venerdì, allora!

