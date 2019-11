Pallavolo serie C/F: Piccini Paolo spa Trestina , ancora una vittoria!

Ancora tre punti in cassaforte per la Piccini Paolo Spa che va ad espugnare anche il difficile campo di Rivotorto di Assisi, portandosi per ora al primo posto in classifica a pari merito col Trasimeno Volley (prossima trasferta delle trestinesi), entrambe a punteggio pieno con 9 punti.

Partita non semplice quella di sabato scorso a Rivotorto per le atlete di Coach Rossi che hanno avuto difficoltà iniziali, soprattutto per trovare le giuste misure di gioco nel piccolo e stretto impianto delle padrone di casa; padrone di casa che infatti hanno creato problemi soprattutto alla ricezione e alla difesa delle bianconere. La squadra è riuscita però a superare ben presto le difficoltà in questi fondamentali e, a parte nel terzo frangente, ha poi imposto in modo autorevole il proprio gioco.

Punto su punto nel primo parziale fino al 12 pari circa: poi la Piccini ha ingranato la quinta e rigiocando molti palloni in contrattacco si è aggiudicata il primo set. Secondo frangente fotocopia del primo anche se molto più lottato e con bei scambi di gioco (0-2).

Nel terzo set la squadra è partita bene, ma ha subìto il ritorno della squadra di casa che si aggiudica il parziale e riduce il gap (1-2).

Nel quarto le ragazze ritornano in campo concentrate e determinate, funziona bene il muro e la difesa, la squadra locale non riesce a mantenere il ritmo delle trestinesi che chiudono set e partita, portando a casa l’intero bottino. Da rilevare l’esordio in questa categoria di Guerri e Paradisi che si sono ben comportate quando sono state chiamate in campo.

Molto soddisfatto coach Rossi per questo inizio di campionato delle bianconere, davvero soddisfacente.

Grande attesa per l’incontro di Sabato 9 Novembre al Palazzetto di Trestina, dove andrà in scena il derby contro la Pallavolo Città di Castello, sempre alle ore 21.15.

Sir Safety Rivotorto- Piccini Paolo Spa 1-3 (16-25, 19-25, 25-22, 16-25)

Piccini Paolo Spa: Monti 19, Giunti 14, Cerbella 10, Bragetta 9, Martinelli 8, Sassi 2, Paradisi 2, Fabbri 1, Guerri. NE: Marinangelli, Rinaldi, Volpi, Gambino, Polenzani.

(Ufficio Stampa Trestina Volley – Mara Rosi)

Mi piace: Mi piace Caricamento...