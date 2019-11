Pallavolo serie B/M: San Giustino si aggiudica il derby dell’Altotevere

Ermgroup San Giustino – Job Italia Città di Castello: 3-0 ( 25-16; 25-23; 25-17).

Ermgroup San Giustino vince in casa il secondo derby di campionato battendo Job Italia Città di Castello 3-0, sotto gli occhi di un palazzetto gremito di tifosi.

Dopo qualche punto di rodaggio all’inizio del primo set, dove le due squadre partono in equilibrio commettendo qualche errore al servizio, Ermgroup San Giustino affila gli artigli staccando l’avversario sul 6-6. I padroni di casa molto concentrati dimostrano anche una superiorità tecnica; il primo ace arriva con Stoppelli al 17esimo punto e a seguire quello di Puliti al 19esimo. Entrati molto bene in partita i boys di Ermgroup San Giustino chiudendo il primo parziale 25-16.

Job Italia Città di Castello si porta in vantaggio per i primi punti del secondo set; recupera San Giustino con due ace di Puliti. Sull’ 11 pari la squadra tifernate torna in vantaggio, approfittando di un calo dei padroni di casa che riescono comunque a rimontare, tornando in parità 16-16, e a superare la squadra avversaria con i punti di Valla e Puliti. Ermgroup San Giustino vince anche il secondo set 25-23. Il palazzetto pieno di spettatori come ai vecchi tempi, fa sentire tutto il suo calore ai boys di Ermgroup San Giustino che non deludono le loro aspettative giocando un ottimo terzo set.

Momento importante lo stacco dall’avversario sul 13-11, e il bellissimo muro sul 17-12. L’onore di chiudere il set 25- 17 e il derby, spetta a Valla che sigla l’ultimo punto tra il boato dei tifosi. Al termine dell’incontro l’allenatore di Ermgroup San Giustino E. Sideri ha dichiarato quanto segue:”Ringrazio tutti i sostenitori intervenuti questa sera. Sono cornici che fanno bene a questo sport. Abbiamo apprezzato scorci di buona pallavolo. È stata una gara avvincente; sono tre punti preziosi”. Anche lo schiacciatore R. Valla rivolge un pensiero ai tifosi: “Bellissimo pubblico al quale faccio i miei complimenti per essere venuti numerosi. Abbiamo giocato una buonissima partita; i nostri avversari hanno faticato un po’ su alcuni fondamentali però ci hanno messo in difficoltà su alcuni frangenti. Comunque complimenti alla squadra avversaria. Partita giocata bene su quasi tutti i fondamentali; forse in battuta per alcuni di noi, me compreso, si deve trovare maggiore continuità e anche sul muro si deve lavorare parecchio. Oggi l’attacco è andato molto bene”.

Ermgroup San Giustino: Conti R. 10, Sitti A. 1, Antonazzo D. 6, Stoppelli D. 8, Valla R. 13, Puliti L. 20, Benedetti L. 1, Di Renzo L. (L), Giunti, Thiaw (N.E.), Celli (N.E.), Santi (N.E.), Casaroni (N.E.). All. E. Sideri

Job Italia Città di Castello: Franceschini A. 12, Zangarelli N. 3, Giglio M. 1, Fuganti F. 9, Cherubini G. 2, Montacci L. 2, Cipiani 3, Cioffi G. (L), Marini, Cesari, Marino (N.E.), Pitocchi ( N.E.), Celestini (N.E.), Camilletti (N.E.). All. Bartolini M.

