Scuolabus fuori strada, ma senza conseguenze. Al momento dell’incidente infatti era presente solo l’autista, che ha perso il controllo per evitare un cane che, in quel momento stava attraversando la strada. Dopo quanto successo è stato effettuato il controllo di tutti i mezzi che effettuano il sevizio in convenzione da parte del comando di polizia locale per verificare i dispositivi di sicurezza ed efficienza degli stessi.

