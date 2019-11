Anche ad Umbertide nasce Italia Viva. Gabriele Tacchi e’ il referente

«Una nuova casa – afferma subito Gabriele Tacchi, referente ad Umbertide per Italia Viva – per tutti coloro che vorranno confrontarsi su come costruire un futuro migliore per la nostra città”. “Seguo Matteo Renzi ormai da tempo, – ha spiegato Tacchi nella nota – E sono stato presente all’ultima Leopolda perchè credo fortemente che vada posta l’attenzione sui contenuti tornando a parlare d’impresa e crescita anche dal punto di vista del nostro territorio. Bisogna incentivare le imprese abbassando la pressione fiscale, bisogna riportare le aziende e gli imprenditori a investire sul nostro paese. Bisogna dare l’opportunità ai giovani di poter fare impresa sia nel piccolo che nel grande, con incentivi concreti. Proprio noi giovani, noi dobbiamo tornare a fare politica, quella bella e non quella fatta di personaggi e di slogan ma quella fatta di opinioni e contenuti e non quella che butta fango contro l’avversario solo perché si è sempre in campagna elettorale.” “Siamo ancora in una fase embrionale – conclude – Ma qualcosa si muove. E ora si cercheranno il maggior numero possibile di adesioni per far partire l’iniziativa a tutti gli effetti, guardando in particolare agli ambienti di centro e centrosinistra, ma non solo”.

GABRIELE TACCHI – ITALIA VIVA

Mi piace: Mi piace Caricamento...