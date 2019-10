“Una giornata da cani”, al Cinema Astra di San Giustino

Al Cinema Teatro Astra vanno in scena gli animali. Domenica 3 novembre dalle ore 16:00 porte aperte all’associazione Banda a 4 Zampe Umbriaper una giornata dedicata ai nostri amici pelosi..Durante il pomeriggio verranno raccolti cibo e accessori per gli animali ospiti dei rifugi e avremo occasione di parlare con alcune volontarie dell’associazione. Tutte e tutti potranno portare un contributo da donare all’associazione. Graditissima la presenza di bambini e famiglie con i propri cani. A seguire ci sarà una proiezione a sorpresa.

Ingresso gratuito

Informazioni utili

BANDA A 4 ZAMPE UMBRIA è associazione ONLUS volta alla tutela degli animali, iscritta regolarmente all’albo regionale del volontariato (Umbria), che opera principalmente nella provincia di Perugia.

COSA FACCIAMO:

Ci occupiamo del recupero di animali in difficoltà, di quelli abbandonati, o divenuti “indesiderati”.

Non avendo un vero e proprio rifugio, ci avvaliamo di stalli casalinghi, con il supporto sia di volontari che di persone che vogliono semplicemente dare una mano, pur non potendo adottare un cane o un gatto. Curiamo, sfamiamo, e laddove sia necessario, ci occupiamo anche del recupero comportamentale(con il supporto di Medici Veterinari comportamentalisti ed Educatori),dei cani/gatti che accogliamo.

Per autosostentarci realizziamo oggetti artigianali in cambio di qualche offerta, realizziamo gadget con disegni fatti a mano da alcuni nostri sostenitori, e raccogliamo tutto l’anno abiti usati, vecchie coperte o asciugamani che utilizziamo per le cucce dei nostri ospiti a 4 zampe.

Inoltre accogliamo qualunque offerta in cibo per animali e medicine, vecchie cucce, guinzagli, collari, trasportini e lettiere.

FINALITÀ:

– provvedere alla protezione degli animali da ogni genere di maltrattamento e alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

– svolgere attività a tutela dei diritti degli animali attraverso la promozione, anche con azione educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, della solidarietà, del volontariato e dell’aggregazione sociale e lo svolgimento di attività culturali;

– collaborare con gli Enti preposti dalle norme vigenti alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio faunistico e dell’ambiente;

– Prevenzione dell’abbandono e del randagismo tramite campagne di sensibilizzazione ed interventi di microchippatura e di sterilizzazione per il controllo delle nascite.

