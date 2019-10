RAPPRESENTARE SCRITTURA E MUSICA: Forme dell’esporre nei musei letterari e di musicisti. Sabato 9 novembre 2019 al Piccolo museo del diario

Il Piccolo museo del diario di Pieve Santo Stefano ospita sabato 9 novembre 2019 dalle 10 alle 17 una giornata di studio organizzata con ICOM Italia /Commissione dei musei letterari e di musicisti e Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna.

Il tema scelto per questo terzo incontro annuale della commissione ICOM è “Rappresentare scrittura e musica. Forme dell’esporre nei musei letterari e di musicisti”. I musei di cui si occupa la commissione sono infatti accomunati da uno stesso problema di fondo: come rappresentare, cioè catturare al di là degli spazi e degli oggetti (libri, spartiti, arredi, documenti personali) e allestire, con l’obiettivo di una comunicazione realmente efficace, l’invisibile rappresentato dalla scrittura e dalla musica, ma anche dall’assenza dell’autore.

Si tratta di un tema complesso anche perché i musei di scrittori e musicisti sono a volte molto diversi tra loro per dimensione, presenza o meno di oggetti e opere, tipo di gestione e anche possibilità di intervento, sia per la specificità dei luoghi che per le disponibilità economiche.

Nel corso della giornata che si terrà nella sala del teatro di Pieve Santo Stefano, responsabili di musei, allestitori, artisti, studiosi, archivisti, esperti di comunicazione si confronteranno quindi sulle forme dell’esporre, da quelle storiche e consolidate a quelle più innovative e originali, con uno sguardo alla situazione italiana ed europea. Interverranno tra gli altri (cfr. programma della giornata allegato).

Per i partecipanti al convegno la visita al Piccolo museo del diario sarà gratuita.

