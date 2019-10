Presentato teatro ragazzi 2019/2020. 13 spettacoli in cartellone, fino primavera inoltrata. Si parte domenica con le marionette di Politeater

A Città di Castello presentata l’edizione 2019/2020 di Teatro ragazzi, promosso dal comune in collaborazione con le compagnie teatrali, che si apre al Teatro degli Illumi-nati domenica 3 Novembre 2019 alle 17.00 con Teste di legno, la rassegna di burattini a cura di Politeater. “Con un cartellone di ben 13 spettacoli, Teatro ragazzi compie die-ci anni, un lasso di tempo molto proficuo durante il quale la rassegna si è trasformata in una vera e propria stagione ed è cresciuta insieme al suo pubblico” ha detto Michele Bettarelli, assessore alla Cultura del comune “Teatro Ragazzi ha avvicinato i più gio-vani fin da bambini al teatro ed ha rappresentato un momento di condivisione per le famiglie. Il tutto esaurito che il Teatro degli Illuminati registra ad ogni appuntamento è un riscontro molto positivo anche per le compagnie locali che propongono spettacoli di grande livello”. Al via domenica, Teatro Ragazzi si apre con i burattini di Teste di legno a cura di Poli-teater, rappresentata da Damiano Zigrino: la rappresentazione di apertura, domenica 3 novembre alle 17.00 al Teatro degli Illuminati è Lo zampino del diavolo di Bamba-bambin di Gigio Brunello, Domenica 10 Novembre il TFU presenterà La Fiaba dei Super Eroi con Giancarlo Vulpes e i pupazzi di Ada Mirabassi. “Domenica 24 Novem-bre Veronica Gonzales propone C’era due volte un piede con la tecnica del Teatro dei Piedi, attualmente molto in voga di cui lei è l’esponente maggiore”. Domenica 1 Di-cembre chiude La Bottega Teatrale con La Fame di Arlecchino. Per la Rassegna Te-ste di legno ci sarà una sola rappresentazione e sarà possibile acquistare biglietti dalle ore 15.30 il giorno dello spettacolo o prenotarli al numero 3926467999 dalle ore 14 alle ore 18. Dopo le vacanze natalizie, il 19 gennaio 2020 si riprende al Teatro degli Illuminati, alle 15.30 e in replica alle 17.30, con il Laboratorio teatrale del Polo Tecnico Franchetti Salviani che presenta Pin-occhio alle tentazioni di Valeria Marri “che” hanno detto il professore Urbano Pierucci e il genitore Lorenzo Cozzari “è stato una palestra di e-spressione ed integrazione importante oltre che una prova artistica godibile tanto da essere richiesta per Teatro Ragazzi”. Domenica 26 Gennaio Medem / Compagnia Tea-trale presenta Festa a Sorpresa di Giovanna Guariniello, che ha presentato lo spetta-colo, sottolineando “L’estemporaneità e il coinvolgimento del pubblico grazie alla pre-senza dei clows”, a quattro mani con Enrico Paci. Domenica 2 Febbraio Il Castellaccio in collaborazione con Studio danza Rita e Roberta Giubilei sarà in scena con Parola di Genio, liberamente tratto da “Aladino e la lampada meravigliosa” di Lucia Zappalorto, che ha parlato “della seconda vita dello storico gruppo Il Castellaccio e del ruolo dei bambini anche sul palco. Saranno il nostro pubblico di domani”. Domenica 9 Febbraio la Compagnia DUEaDUE (Associazione Festa della Luce) interpreterà Non aspettatevi Cenerentola di Valentina Martinelli “che richiama la Locandiera di Goldoni anche se Mirandolina in questo caso è la Gentilezza” ha detto l’autrice del testo. Domenica 1 Marzo per Nuvole Passeggere Elio Mariucci propone la piece Il signor Tentenna, Do-menica 8 Marzo ore 15.30 torna Medem / Compagnia Teatrale con 4 Stagioni, altro che pizza! di Irene Bistarelli. Domenica 15 Marzo l’ Asd Squola Progetto Puzzle rap-presenterà Come acqua che scorre 2. Domenica 22 Marzo la compagnia Suppergiù (Quellidiladelponte) sarà di scena con Un giorno all’improvviso… di Stefania Zappalorto e Federico Fodaroni. La stagione si chiude domenica 29 marzo con Il Teatro dei 90 – Le Porte e La figlia dei draghi, tratto da un’antica favola cinese. Il prezzo del biglietto unico è di 5 euro. Per l’acquisto di biglietti (massimo 6 a persona) degli spettacoli teatrali il botteghino sarà aperto dalle ore 14.30 il giorno dello spettaco-lo. E’ possibile prenotare i biglietti di ogni spettacolo dal lunedì al venerdì precedente, tele-fonando al numero 3703311995 dalle ore 9 alle ore 12. Dal 2 al 13 dicembre, telefo-nando al numero 3703311995, potrai acquistare un biglietto da regalare per Natale. Tutte le info: Ufficio Cultura 075 8522920, teatro@cittadicastello.gov.it.

