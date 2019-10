Pallavolo Città di Castello: prima squadra e giovanile, le impressioni della settimana

La settimana del derby altotiberino sta scorrendo tra sedute fisiche e tecniche in casa Job Italia Città di Castello. Marco Bartolini e Mirco Monaldi hanno focalizzato l’attenzione della squadra principalmente sugli errori commessi contro il Volley Arno ma anche sugli aspetti positivi della prestazione di sabato scorso come il buon secondo set ed altri sprazzi di gioco che si sono visti contro i toscani. Ma è chiaro che la partita di domenica a San Giustino presenterà altre difficoltà visto che il sestetto di Sideri risulta essere tra i favoriti ad una delle prime posizioni del girone D della serie B. Le due compagini si sono affrontate in amichevole qualche settimana fa con la vittoria dei biancorossi tifernati ma il campionato è un’altra cosa.

Intanto buoni risultati arrivano dalle prime gare delle squadre giovanili della Job Italia Città di Castello: ottimo l’esordio dell’under 18 di Calogeri che batte la Sir Mericat in trasferta per 3-0 (16-25/17-25/11-25), molto bene anche l’under 16 maschile di Menghi che non ha avuto difficoltà contro la New Font Gubbio sempre in trasferta (0-3 con parziali di 7-25/17-25/7-25).

