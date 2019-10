Il cordoglio del sindaco Luciano Bacchetta per la scomparsa di Rita Battistoni Cirilli

“Con Rita se ne va una parte di storia della città, di quella memoria delle tradizioni e di quella sapienza del mondo contadino che fanno parte dell’identità della nostra comunità e che per anni ci sono state tramandate dalla sua infaticabile opera in tanti piacevoli momenti vissuti a Piosina”. Il sindaco Luciano Bacchetta esprime così ai familiari il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa di Rita Battistoni Cirilli, storica animatrice della Festa della Battitura di Piosina, che per anni ha dato un contri-buto straordinario nella rappresentazione degli usi e dei costumi della cultura contadina locale. Al primo cittadino si uniscono anche il presidente onorario della Pro Loco della frazione tifernate Bruno Allegria e il presidente Luigi Perugini, a nome del consiglio direttivo del sodalizio. Apprezzatissima per la sua generosità e per l’energia che tra-smetteva nell’interpretazione della massaia nell’ambito della rievocazione della lavora-zione del grano nell’aia di Biribino, Rita Battistoni Cirilli lascia alla comunità di Piosina un vero e proprio patrimonio artigianale, costituito da una preziosa collezione di lavori all’uncinetto raffiguranti la flora e la fauna. I funerali si terranno domattina alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Piosina.

