Fondazione cassa di risparmio Città di Castello: sono sette i nuovi soci nominati nel corso dell’assemblea del 20 ottobre

L’Assemblea dei Soci della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO, svoltasi domenica 20 ottobre u.s., ha nominato sette nuovi soci della Fondazione nelle persone di Boldrini Fabrizio, Cangi Giovanni, Caselli Mara, Ceccarelli Giorgio, Cecchetti Catia, Foiani Fabrizio e Taddeo Alberto.I Soci già scaduti Cesarotti Italo, Falcini Nicola, Lelli Fabio e Merendelli Luigi sono stati nominati per un altro mandato decennale.La stessa Assemblea ha inoltre designato i Soci Caldei Silla, Curina Lorenzo, Gherardi Alessandro e Smacchia Mauro per la conferma quali membri dell’Organo di Indirizzo.

