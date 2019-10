AMMI ha premiato 5 neolaureate in medicina per il progetto “medici davvero” in ricordo della dottoressa Silvia Nanni.

“Medici davvero” è questo il titolo del progetto che ha visto nel pomeriggio di ieri la conclusione del suo percorso, promosso e presentato dall’Associazione Mogli Medici Italiani di Città di Castello (AMMI) in collaborazione con la Società Farmacie Tifernati srl e con il Patrocinio del Comune di Città di Castello e dell’Ordine dei Medici di Perugia. Un’iniziativa nata in ricordo della dottoressa Silvia Nanni scomparsa prematuramente lo scorso anno che ha lasciato un ricordo indelebile nella nostra comunità per le sue doti umane e professionali.

La Cerimonia, che si è svolta ieri pomeriggio in una Sala Conferenze della Biblioteca Comunale gremitissima, ha visto premiare il merito negli studi di 5 giovanissime laureate in Medicina con 110 e lode residenti in Altotevere umbro.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti Benedetta Bellini, Presidente AMMI Sezione Città di Castello, Luciano Bacchetta, Sindaco del Comune di Città di Castello, Michele Bettarelli, Vicesindaco del Comune di Città di Castello, Luciana Bassini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Città di Castello, Lazzaro Gaudenzi Fiorucci, Amministratore Unico Farmacie Tifernati, Graziano Conti, Presidente Ordine dei Medici di Perugia, Lucia Tanti, Assessore alle Politiche Sanitarie e Sociali del Comune di Arezzo. Presenti anche i familiari e il marito di Silvia.

“È stata una giornata in ricordo di Silvia Nanni che abbiamo voluto onorare nel modo che a lei sarebbe piaciuto di più, ovvero valorizzando giovani laureati in medicina che maggiormente si sono impegnati nello studio e che intendono vivere la loro professione con passione e al servizio dei propri pazienti – queste le parole della Presidente Benedetta Bellini – Scienza e coscienza, sapere e umanità: ecco lo spirito che ha animato Silvia e che oggi vogliamo promuovere e condividere con i giovani laureati in medicina”.

Hanno ricevuto il premio “Medici Davvero” 2019 le dottoresse Ottavia Susini, Valentina Colombo, Naiat Fouad, Angela Checcaglini e Maria Vittoria Monini.

