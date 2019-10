Umbertide: Cultura e sviluppo economico al Campus “Leonardo da Vinci”

Anche quest’anno il “Campus Leonardo da Vinci” di Umbertide, capofila della rete dei Licei economico-sociali (Les) umbri, ha aderito alle “Giornate di educazione alla cittadinanza economica”, dedicate al tema “Cultura e sviluppo economico”. Dal 23 al 26 ottobre gli alunni si sono cimentati in attività laboratoriali e giochi a squadre su tematiche economiche, che si sono alternati a importanti momenti di formazione e allo spazio cinema realizzato all’interno del Campus. Il dirigente scolastico Franca Burzigotti ha così commentato l’iniziativa: “Gli insegnanti del team Les, coordinati dalla docente referente Carmen Nuzzaci, hanno predisposto le attività con un approccio innovativo e stimolante per i ragazzi, nella convinzione che solo ricorrendo a nuove metodologie didattiche e proponendo esperienze in collegamento con ciò che si trova al di là della scuola si possano sviluppare nei giovani le competenze e le abilità oggigiorno necessarie, come peraltro richiesto da un indirizzo che, per le aperture multidisciplinari e il respiro europeo, può essere definito a ragione come il Liceo della contemporaneità”. Sono stati affrontati i temi della riqualificazione degli spazi e della valorizzazione dei beni culturali nell’ottica della creazione di flussi economici. Gli alunni sono stati chiamati a formulare un proprio progetto di riqualificazione legato al territorio umbertidese. L’Istituto superiore umbertidese ha ospitato il docente di Macroeconomia presso l’Università di Perugia Sergio Sacchi per un incontro a cui hanno partecipato tutti gli studenti del corso Les su “Cultura, sviluppo e valorizzazione del territorio”. Altri temi affrontati sono stati “Cultura familiare e cultura di impresa: prospettive nel nuovo millennio”, “Nuovi modelli educativi, cultura e sviluppo economico: una scommessa riuscita”, una tavola rotonda incentrata sulla figura di Alice Hallgarten Franchetti e sul ruolo svolto da alcune importanti realtà d’impresa nel tessuto socio-economico del territorio altotiberino. Hanno completato le “Giornate di educazione alla cittadinanza economica” il Caffè Filosofico al cinema Metropolis e lo spazio cinema nell’Aula Magna dell’istituto.