Sansepolcro: Giunti (F.I) “L’Amministrazione investe solo per i grandi cantieri? e la manutenzione ordinaria?”

Nell’ultimo Consiglio Comunale di Sansepolcro in risposta alla mia interrogazione per sapere a che punto era lo stato dell’arte del progetto di sistemazione dell’incrocio tra la SS Senese Aretina con le vie di Carlo Vigo e La Fiora, il Sindaco in persona, ci ha risposto che l’iter della progettazione è ferma, soprattutto per problematiche economiche, per mancanza di risorse. Non commento, ognuno vedendo come è la situazione attuale nel posto, può tirare le proprie conclusioni. Nelle comunicazioni sempre del passato Consiglio Comunale, il Sindaco ha affermato che è aumentato il traffico di mezzi pesanti nella superstrada rispetto al periodo precedente la chiusura del Puleto e che saranno iniziati quanto prima i lavori di rifacimento della massicciata stradale della E 45 nel tratto Sansepolcro -San Giustino. Sono intervenuto, precisando la positività delle notizie ma chiedendo che il Sindaco si adoperi perché venga realizzato il tappeto di bitume fonoassorbente e che vengano mantenute le piante laterali alla E 45. Tutto ciò contribuisce ad un discreto abbassamento dei decibel prodotti dal passaggio del traffico. Questo per proteggere le zone di Sansepolcro che sono più esposte a questo inquinamento acustico. Si deve pretendere dall’ANAS ed essa non può tirarsi indietro . Siamo nel ventunesimo secolo, non si possono continuare ad usare tecniche di trent’anni fa per fare i lavori. “

