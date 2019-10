Politica Sansepolcro: Francesco del Siena (DPC) “rimaniamo forza civica, ma guardiamo con interesse Italia Viva”

“I Democratici per cambiare Sansepolcro, non cambieranno la loro connotazione civica detto questo, guardiamo con sincero interesse al nuovo movimento fondato da Matteo Renzi. Italia Viva, nei fatti, è molto vicino al nostro modo di intendere la politica per questo, al momento opportuno, troveremo il modo di confrontarci, sui temi che interessano la nostra città, ma mi spingo oltre, non nego che se un giorno, ancora lontano, dovessi scegliere tra il Pd di Zingaretti e Italia Viva, opeterei sicuramente per la seconda ipotesi”

