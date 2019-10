Pallavolo serie B/M: San Giustino soddisfazione per la vittoria su Perugia, ma la testa è già al derby con Città di Castello

Quella di sabato 26 ottobre è stata una gara particolare per Ermgroup San Giustino (PG); con due set di vantaggio su Sir Safety Monini Perugia (PG), dove gli altotiberini sembravano favoriti in campo contro una squadra che ha giocato si una buona pallavolo, ma con alcuni limiti, i nostri boys non sono riusciti a sfruttare certe mancanze degli avversari, vivendo momenti di difficoltà. Sembrava una partita persa, con il recupero dei padroni di casa, arrivati in parità 2 a 2 ma gli atleti di Ermgroup San Giustino (PG) sono stati bravi a ritrovare la giusta concentrazione e determinazione, vincendo l’incontro al tie-break per 3 a 2.Non è stata una gara semplice, perché nel fine settimana e nel corso dell’incontro sono emerse delle problematiche fisiche. I ragazzi provengono da una lunga ed intensa preparazione atletica, nel corso della quale alcune assenze hanno creato sovraccarichi su alcuni giocatori che hanno così giocato numerose amichevoli di precampionato senza un cambio. I boys di Ermgroup San Giustino (PG) lavorano quotidianamente per riportare le condizioni fisiche allo status ottimale, e se così non accadesse dovranno continuare a lottare, come hanno dimostrato fino ad ora, riportando a casa due vittorie su due gare disputate dall’inizio di campionato. Tirate le somme i nostri atleti guardano al prossimo incontro, il secondo derby di stagione, domenica 3 novembre contro Job Italia Città di Castello (PG) alle ore 18:00 presso il palasport di San Giustino (PG).In vista del tanto atteso evento il D.S. Goran Maricha dichiarato quanto segue: “Domenica ci aspetta una partita non molto semplice dal punto di vista emotivo. Un derby, quello contro Job Italia Città di Castello, molto sentito, data anche la vicinanza.Noi crediamo che ci saranno molti tifosi a vedere questa bellissima partita e Job Italia Città di Castello (PG) è sicuramente una squadra con obbiettivi un pò diversi dai nostri, ma che ha dei punti di riferimento importanti. Giocatori di grande esperienza come A. Franceschini, nel ruolo di opposto, e Fuganti che gioca come schiacciatore e ovviamente altri come M. Marino e il secondo palleggiatore Marini. Una quadra in cerca di vittoria, reduce da una sconfitta in casa, che giocherà senza troppi scrupoli, perciò dobbiamo essere molto attenti ma anche incisivi per mettere in difficoltà l’avversario”.

