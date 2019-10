Mostra tartufo bianco a Citta’ di Castello: una giovanissima Monica Bellucci immagine dell’edizione numero 40

Una giovanissima Monica Bellucci è stata scelta come immagine della storia della Mostra del Tartufo bianco di Città di Castello (PG) nell’edizione del quarantesimo, in programma dal 1 al 3 novembre 2019. La foto, che la ritrae mentre rende omaggio alla trifola di Città di Castello, risale al 1994 ed è stata scattata nel ristorante di uno storico chef del Tartufo, Pierluigi Manfroni, per l’occasione insieme a Carlo Fuscagni, patron della Mostra e allora direttore della prima rete Rai. Naturalmente la popolare attrice, della quale, nonostante l’allure internazionale, sono note le incursioni nella sua terra di origine alla ricerca degli amici di un tempo e dei piatti tipici al tartufo, è stata invitata ufficialmente dall’organizzazione che confida in una sua presenza, a sorpresa, nei giorni della mostra. “Abbiamo scelto una delle numerose foto di repertorio con Monica Bellucci per la copertina perché è una retrospettiva pocket, tascabile, in grado di dare immediatamente un’idea della mostra per il visitatore che non la consoce e allo stesso tempo faccia dire al tifernati Io c’ero. Abbiamo privilegiato le sedi, gli ospiti illustri, tartufai e tartufi, perché Città di Castello diventa terra di tartufi grazie alla Mostra. Intanto un’ importante catena di ristoranti, Assunta Maria, ha scelto il tartufo di Città di Castello per una campagna pubblicitaria sulla stampa nazionale. Per il sindaco Luciano Bacchetta e il presidente dell’Associazione Mostra del Tartufo tale scelta va colta come un segnale della riconoscibilità che il brand tartufo di Città di Castello sta acquisendo nel mercato nazionale e un primo risultato delle iniziative tese collegare la trifola al territorio in cui nasce. La mostra pocket “40 anni di Tartufo” è stata curata da Elio Vagnoni, che per decenni ne è stato organizzatore.

