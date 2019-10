“Le radici cristiane dell’Europa”. Domenica convegno a Monte Santa Maria Tiberina

Si terrà domenica 3 novembre prossimo alle ore 16.00 nel Palazzo Bourbon di Monte Santa Maria Tiberina il convegno dal titolo “Le radici cristiane dell’Europa” promosso dal Comune montesco e dalla Diocesi di Città di Castello – Ufficio cultura e comunicazioni sociali. Interverranno il presidente della C.E.I. card. Gualtiero Bassetti ed il prof. Ernesto Galli della Loggia storico, opinionista ed editorialista del Corriere della Sera. A portare i saluti il sindaco Letizia Michelini ed il Vescovo della Diocesi tifernate S. E. Domenico Cancian. A condurre i lavori il giornalista Massimo Zangarelli.

La giornata si aprirà alle ore 11.00 dove nella Chiesa di Santa Maria Assunta verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal Cardinale al termine della quale seguirà un momento di fraternità con la comunità locale, guidato dal parroco don Adrian Barsan. L’appuntamento da tempo caldeggiato vuole offrire uno spunto di riflessione su di un tema di portata continentale che trova la sua ragion d’essere proprio nella tradizione religiosa del territorio alto tiberino,la cui devozione popolare culminava proprio nel giovedì festivo dell’Ascensione, con ulteriori importanti riflessi di natura socio-antropologica a partire dalla memoria collettiva.

L’intento è quello di stimolare la riflessione sul tema delle radici spirituali dell’Europa, per evitare strumentalizzazioni e al di là di ogni divisione politica o confessionale. Un’occasione di assoluto rilievo per approfondire sotto il profilo squisitamente culturale le tematiche della identità cristiana e della memoria collettiva come presupposto dei valori di tolleranza e accoglienza della diversità.

Al termine del convegno sarà possibile visitare la mostra dal titolo “Contenitore& Contenuto” di Saverio Mercati che consentirà un ulteriore approfondimento dei temi della giornata; l’esposizione avrà luogo nelle sale del Castello a piano terra nelle quali si terrà un aperitivo conviviale.

Per informazioni: Museo diocesano di Città di Castello, Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it

