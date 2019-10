La scuola primaria “Garibaldi” si appresta a celebrare il suo centenario, tanti gli eventi in programma

“…un bel rettilineo di oltre tre chilometri su cui corrono parallele le “Ferrovia Centrale Umbra” e “Appennino”…Un’esclamazione di schietto compiacimento levano i ragazzi nel vedere lo stupendo edificio scolastico che è tra i più belli dell’Umbria. Completa il quadro la vista del monumento ai caduti della Grande Guerra…”

Da Umbria-Cuore d’Italia, di N.Beccafichi e M.Maurizi, Libro di cultura regionale,

R.Bemporad & F.lli, Firenze 1926.

L’edificio, che ancora accoglie i visitatori della cittadina, fu progettato dall’allora noto architetto Osvaldo Armanni. I lavori ebbero inizio nel 1914 e vennero ultimati nel 1917, ma durante gli anni della Grande Guerra fu adibito a Ospedale Militare. Fu restituito alla cittadinanza, riacquistando la sua destinazione originaria il 5 aprile 1919; dopo quella data, quattordici classi di scolari presero possesso del nuovo edificio scolastico. Ad oggi il plesso “Garibaldi” ospita 230 alunni, suddivisi in dodici classi.

La Scuola Garibaldi, grazie alla sua posizione centrale, è sempre stata un punto di riferimento per il nostro paese, ha rappresentato la speranza per un futuro migliore per generazioni di giovani studenti.

In occasione del centenario della fondazione dell’Istituto Scolastico la direzione Didattica I Circolo, guidata dal Dirigente Scolastico Dott.sa Silvia Reali, ha organizzato una serie di eventi che avranno inizio il 15 novembre prossimo alle ore 18:00.

In tale data si “accenderà la Scuola”, che illuminerà la via grazie all’abilità di Gianandrea e Citti e alla generosità di Coop, di commercianti di via Garibaldi e di Piazza Gramsci, di Digital Editor. All’inaugurazione, patrocinata dal Comune di Umbertide parteciperanno, oltre al dirigente scolastico Silvia Reali, al sindaco Luca Carizia e alle autorità, la banda cittadina diretta dal Maestro Galliano Cerrini e i bambini del coro della scuola. All’interno si potrà visitare una mostra fotografica con le immagini di alunni e personale della scuola durante tutti i 100 anni, l’esposizione di opere donate da artisti del posto (Emanuele Ventanni, Antonello Renzini, Ceramiche Rometti, Nuova Cer, Alida Mancini alias Rafael León, pasticceria Migliorati, oltre al logo dell’evento realizzato dal designer Federico Toti, tutti rigorosamente alunni della Garibaldi) e di opere esposte nelle varie edizioni del “Premio Fratta” organizzato all’interno della scuola Garibaldi dalla Pro Loco e da Padre Ulisse negli anni passati. Infine festeggeremo tutti insieme con un aperitivo gentilmente offerto dalla Cir-food e dalla pasticceria Migliorati di Umbertide.

Seguiranno poi una serata musical food il 29/11 ore 19:00; una conferenza con la partecipazione dell’ingegnere Fabrizio Bonucci dell’ufficio tecnico del Comune e Adriano Bottaccioli sulla storia dell’edificio il 5/12 ore 17:00; infine la chiusura il 20/12, alle ore 17:00 con laboratori realizzati dai docenti e dagli alunni dell’intero Circolo Didattico. Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia Reali così commenta:

“Sono molto contenta di essere parte della scuola Garibaldi e di poter festeggiare insieme al corpo docente, al personale tutto, agli alunni e alle famiglie questo evento così prestigioso. Poche scuole vantano tanta storia e un’architettura così bella e, direi, moderna per le intuizioni che l’architetto ha avuto nel creare ambienti di apprendimento vari, luminosi, ampi e davvero accoglienti”.

