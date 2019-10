Città di Castello: dal 31 ottobre al 3 novembre, Montincitta’, serie di incontri organizzati dal CAI

Tra i profumi e i colori del bosco autunnale torna “MONTINCITTA’” 2019, manifestazione culturale organizzata dal CAI di Città di Castello, quest’anno in concomitanza con la tradizionale Mostra del Tartufo, che si svolge dal 31 ottobre al 3 novembre. In apertura, giovedì 31 ottobre, la premiazione del Concorso Letterario “La letteratura di Montagna”, riservato agli studenti delle scuole medie superiori. Momento clou della manifestazione il convegno di sabato che ha l’obiettivo di coinvolgere istituzioni e associazioni territoriali, nonché i cittadini, in un’analisi articolata su un tema di grande e urgente attualità: “2019, anno del Turismo Lento. Il CAI e i sentieri. Prospettive in Umbria e Alto Tevere”. Tra i relatori il Vice Presidente Nazionale del CAI arch. Antonio Montani, il Coordinatore SeC CAI Umbria Silvano Monti, Massimo Boni per la Regione Umbria, Cristina Giulianelli e Gigi Bettin per Sviluppumbria. Per ciascun evento interverranno ospiti illustri nell’ambito alpinistico, cinematografico e letterario. Da Kurt Diemberger che in veste di regista presenterà il film “Verso dove” a Paola Gigliotti, al regista Fabrizio Antonioli che, intervistato da Marco Geri, racconterà la storia alpinistica della Sicilia con il film documentario “Sutt’u picu ru soli”, alla presentazione del libro sulla famosa guida alpina di Sesto in Val Pusteria ed eroe della prima guerra mondiale Sepp Innerkifler con i pronipoti del grande alpinista. Da giovedì a domenica sarà installata una palestra di arrampicata con gli istruttori del CAI che assisteranno chi si vorrà cimentare nella salita. Domenica 3 novembre, l’escursione “Sulle tracce di Alice Hallgarten Franchetti” è dedicata ai baroni Franchetti, Alice Hallgarten e il barone Leopoldo Franchetti hanno profuso il loro impegno nel diffondere cultura ed emancipazione delle classi povere, in particolare verso donne e bambini, istituendo le scuole rurali Franchetti nella loro tenuta “Villa Montesca”. Dopo l’escursione la conclusione di Montincittà 2019 sarà affidata all’eccellente bravura del coro Marietta Alboni con la presenza straordinaria della giovanissima cantate lirica Noemi Umani, vincitrice del primo premio della 71ma edizione del concorso “Comunità Europea” del teatro Lirico sperimentale “A Belli” di Spoleto. L’intento dell’iniziativa Montincittà, quello di far conoscere quanto i valori e gli obiettivi del Club Alpino Italiano possano interagire con lo sviluppo del nostro territorio, speriamo trovi apertura e consenso nella cittadinanza, nelle scuole e nelle istituzioni locali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...