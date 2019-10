C’è la 40^ mostra nazionale del tartufo bianco: domani e sabato mercato settimanale a piazzale Ferri

Ultimi due appuntamenti a piazzale Ferri per il mercato settimanale. Domani, giovedì 31 ottobre, e sabato 2 novembre, gli ambulanti allestiranno gli stand nell’area di parcheggio che abbraccia il parco Alexander Langer per la presenza nelle piazze del centro storico delle tensostrutture allestite per la 40^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco, in programma dall’1 al 3 novembre. In occasione dello svolgimento del mercato settimanale dovranno essere rispettate le disposizioni in vigore con l’ordinanza emessa dal comando della Polizia Municipale, che ha istituito il divieto di transito e sosta veicolare dalle ore 6.00 alle ore 14.00 (eccetto i mezzi in urgenza e emergenza) nell’area adibita a parcheggio di piazzale Ferri.

