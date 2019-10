Zaffini: «Fratelli d’Italia e i progetti per l’Umbria che verrà» ‘Siamo il secondo partito della coalizione di centrodestra, il nostro apporto sarà determinante’

«Le elezioni regionali dell’Umbria ci consegnano dati di fatto inoppugnabili: Fratelli d’Italia è l’unico partito che cresce, è il terzo partito in Umbria e per importanza il secondo della coalizione di centrodestra». E’ quanto dichiara in una nota il senatore Franco Zaffini. Il segretario regionale di FdI esalta le «grandi qualità della classe dirigente del partito di Giorgia Meloni in Umbria, una classe dirigente capace di offrire totali garanzie di affidabilità, correttezza e trasparenza». «Intendiamo dare un apporto decisivo alla nuova Umbria che verrà – sono le parole di Zaffini -. Dalle prime scelte della futura amministrazione i cittadini percepiranno il cambiamento con provvedimenti che abbiamo intenzione di adottare su più fronti, dalle infrastrutture ai trasporti, dalle politiche sul lavoro alla sanità». Prosegue il senatore Zaffini: «Il contributo che intende dare FdI, oltre a quello di saldo partito della coalizione quindi di un partito che richiama sempre alla necessità di fare squadra, è quello di mettere in campo politiche migliori e più incisive in Umbria per il benessere dei cittadini. Alcuni di questi provvedimenti, riepilogati sotto l’hashtag #Melomerito, verranno presentati già nei prossimi giorni».

