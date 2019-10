“Tra il centro storico di Citta’ di Castello e Altrocioccolato un binomio vincente”: soddisfazione dell’assessore Riccardo Carletti per la 18^ edizione della manifestazione

“L’importante partecipazione di pubblico registrata dalla 18^ edizione conferma che il binomio tra il centro storico di Città di Castello e Altrocioccolato è vincente”. E’ il commento con cui l’assessore al Commercio e al Turismo Riccardo Carletti sottolinea la soddisfazione dell’amministrazione comunale per l’esito della manifestazione dedicata alle realtà del commercio equo e dell’economia solidale italiana, che si è svolta nello scorso fine settimana. “Nel cuore della città si sono ritrovati tanti tifernati e tanti turisti, che hanno vissuto insieme la passione per il cioccolato, ma hanno espresso anche una scelta di campo in favore di un consumo consapevole e responsabile, che assegna al cibo un valore sociale improntato alla giustizia, alla solidarietà, all’equità e alla sostenibilità della produzione e della commercializzazione”, evidenzia l’assessore. “L’appuntamento è alla prossima edizione”, conclude Carletti nel ringraziare gli organizzatori “per aver regalato alla città piacevoli giornate e significative opportunità di riflessione con uno slancio ideale che apprezziamo e condividiamo”, ma anche gli addetti dell’igiene pubblica “per aver operato con tempestività e scrupolo a supporto della manifestazione”.

