“La strada dei vecchi postali”, sabato 2 novembre alle 10 da piazza Torre di Berta a Sansepolcro parte la ‘carrozza rosa’: Silvana Benigno testimonial a livello nazionale della lotta contro il cancro

“La strada dei vecchi postali” è il titolo dell’iniziativa che ripercorre la storia del vecchio percorso del Postale con partenza dal sud Italia fino all’arrivo a Verona. Grande protagonista dell’evento sarà il cavallo assieme alla promozione del territorio. Da questo prende spunto la seconda edizione de «La strada dei vecchi postali», con la ‘carrozza rosa’ sulla via degli antichi postali. Gli organizzatori del Gruppo Attacchi Umbria stavolta hanno fatto una scelta di solidarietà: sarà infatti Silvana Benigno, testimonial della lotta contro il cancro, a presenziare all’evento e alle varie tappe fino a Verona in occasione del via di Fieracavalli 2019 in programma dal 7 al 10 novembre. La partenza della «carrozza rosa», in Valtiberina, è prevista per sabato 2 novembre da Sansepolcro, in piazza Torre di Berta dalle ore 10. La prima tappa è Sansepolcro-Cattolica con Silvana che farà di tutto per essere presente nonostante l’attuale fase complicata della malattia. Dopo quattro tappe la carovana arriverà a Verona il martedì successivo in occasione di Fieracavalli.

Numerosi sono gli enti che hanno patrocinato l’iniziativa di carattere nazionale a partire da Fieracavalli; peraltro gli organizzatori a Verona durante la manifestazione avranno a disposizione uno stand per valorizzare il territorio della Valtiberina toscana e dell’Altotevere umbro, quindi una vetrina importante da non perdere.

“Ringrazio gli organizzatori – ha detto Silvana – per avermi dato la possibilità di portare il mio messaggio anche a livello nazionale e in un’iniziativa di spessore come Fieracavalli di Verona. Ringrazio anche il sindaco Cornioli per la grande sensibilità che ha dimostrato in questa occasione, accogliendo subito la nostra proposta”.

